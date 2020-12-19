شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثى عن أحمد عدوية: حدوتة مصرية وناظر مدرسة المواويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو الليثى خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس" إن ضيفنا اليوم هو حدوتة مصرية قال عنه الكاتب الكبير نجيب محفوظ: "مغنى الحارة، وقال عنه الشاعر مأمون الشناوى: صوته فيه شقا، وقال عنه الموسيقار عبد الوهاب: صوت فيه إحساس باليتم".

وأضاف الليثى، خلال برنامج واحد من الناس على الحياة: "هو السفير المعتمد فى دولة الغناء الشعبى، وناظر مدرسة المواويل القادم من شارع محمد على.. شارع الفن والموسيقى والتاريخ، وهو أسطورة فنية وحالة غنائية غير عادية، وخلطة مصرية قدر يحول لغة الشارع المصري الى لغة عالمية، ضيفنا نجم الأغنية الشعبية أحمد محمد مرسى العدوى الشهير بأحمد عدوية، وأيضاً نتشرف بتواجد زوجته السيدة نوسة".

ويكشف أحمد عدوية لأول مرة عن الحادث الذى تعرض له، واعترافات صادمة عن تفاصيل ليلة الجريمة التى هزت الرأى العام ودفع ثمنها من سمعته وفنه وشهرته، كما تكشف زوجته ما لا يعرفه أحد عن لحظات الخيانة التى عاشتها معه ومحاولات اغتياله معنويا وجسدياً بعد أن برأته من كل الشائعات التى أطلقت عليه.

وقدم عمرو الليثى حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس" يوم السبت الماضى، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، واستضاف فى الحلقة هشام جمال وفريق وندرز لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، للحديث عن فريق وندرز كأول فريق غنائى عربى محترف من ذوى الهمم ومن أين جاءت الفكرة.