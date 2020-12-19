أمير المصرى يشارك فى تحدى شخصية التباع والنباطشى بالإنجليزى مع منى الشاذلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أمير المصرى من خلال لقائه ببرنامج معكم منى الشاذلى على cbc، فى تحدى تقديم شخصية التباع وشخصية نباطشى الأفراح ولكن باللغة الإنجليزية، حيث قدم أمير أداء الشخصيتين أمام جمهور البرنامج ممن تفاعلوا معه بشكل كبير.
ومن جانبه قال والد أمير المصرى، والذى كان حاضرا للقاء: "أحلى حاجة فى الدنيا إن الإنسان يشوف نجاح ولاده، وأمير مجتهد من صغره، وأثناء توزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائى كان جسمه متلج وبعد فوز الفيلم حضنته وبكيت".
اسم الفنان أمير المصرى كان قد دخل فى قائمة الأكثر بحثاً على جوجل بعد فوز فيلمه البريطانى "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، حيث حصد جائزة أفضل فيلم، من مهرجان القاهرة وأيضا جائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى، كما فاز بجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسى".
وكان الزميل على الكشوطى استضاف الفنان أمير المصرى ثانى يوم من فوز الفيلم بالجوائز على تلفزيون الخليج 365، حيث تحدث عن كواليس فيلمه والذى شهد مهرجان القاهرة عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول "عمــر" عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية.
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