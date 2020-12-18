كورونا يؤجل مهرجان برلين السينمائي.. والمسابقة "افتراضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن منظمو مهرجان برلين السينمائي، الجمعة، تأجيله من موعده المعتاد في فبراير إلى مارس، وإقامة مسابقته افتراضيا، بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مديرا المهرجان في بيان أن الدورة الـ71 للمهرجان ستقام "على مرحلتين"، أولاهما مسابقة رسمية افتراضية وتوزيع الجوائز في آذار/مارس، وبينها "الدب الذهبي"، في حين تقام في يونيو/حزيران عروض مفتوحة للجمهور.



وشرح كارلو شاتريان ومارييت ريسنبك أن "التقسيم إلى مرحلتين سيتيح الإبقاء على الركيزتين الأساسيتين، وهما سوق الأفلام والمهرجان".

وإذ لاحظا أن "ثمة حاجة ماسة إلى الالتقاء حضورياً"، شددا على أن "الوضع الراهن لا يسمح بذلك في فبراير/شباط. وفي الوقت نفسه، من المهم إقامة سوق لصناعة السينما في الربع الأول" من السنة.

وسيعلن المهرجان في فبراير/شباط عن اللائحة الرسمية للأفلام المختارة للمشاركة فيه. وفي يونيو/حزيران، ستُعرض الأفلام الفائزة بالمسابقة في صالات السينما أو في دور عرض في الهواء الطلق.

ويعد مهرجان برلين أحد المهرجانات الثلاثة الأهم في أوروبا، إلى جانب مهرجاني كان والبندقية.