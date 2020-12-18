انطلاق أيام قرطاج السينمائية.. والأفلام تحيي ليالي السجناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورتها الحادية والثلاثين، الجمعة، في نسخة استثنائية.

ويسعى المنظمون من خلال هذه الدورة إلى توجيه رسالة أمل للقطاع الثقافي في تونس الذي خنقته جائحة كوفيد-19.

ويستقبل المهرجان الجمهور في حفل الافتتاح بعرض مجموعة من الأفلام القصيرة مستوحاة من أعمال حازت جوائز وتقديرات بداية من 1966 وحتى 2019.

وتتمثل هذه الأفلام في فيلم "المصباح المظلم في بلاد الطرنني" للمخرج التونسي طارق خلادي، وهو اقتباس حر عن قصة "المصباح المظلم".

ويستوحي الفيلم الثاني "الوقت الذي يمر" للمخرجة سنية الشامخي، أجواءه من فيلم "شمس الضباع" للمخرج رضا الباهي، الذي شارك في مهرجان كان السينمائي سنة 1977، وتحصّل على العديد من الجوائز الأخرى من بينها الجائزة الكبرى في مهرجان دمشق السينمائي.





ويتابع الجمهور أيضا فيلم "على عتبات السيدة" لفوزي الشلي، وينطلق من فيلم "السيدة".

وتكمن طرافة هذا الفيلم في أن البطولة أسندت لصاحب الفيلم الأصلي محمد الزرن رفقة الممثل هشام رستم.

ويُعرض أيضاً للحاضرين في حفل الافتتاح فيلم "الماندا" لهيفل بن يوسف، وهو عمل مستوحى من فيلم يحمل العنوان نفسه للمخرج السنغالي عصمان صمبان.

ويحمل الفيلم الخامس عنوان "سوداء 2" للمخرج حبيب المستيري، وهو عمل مستوحى من فيلم عصمان صمبان الحائز على أول تانيت ذهبي لأيام قرطاج السينمائية سنة 1966.





وفي الشريط الأخير المخصّص لحفل الافتتاح، يُعيد المخرج علاء الدين بوطالب في فيلم "السابع" صياغة محاكية لفيلم "العرس" للمسرح الجديد، الذي أسسه أعمدة الإنتاجات المسرحية في تونس كل من الفاضل الجزيري والفاضل الجعايبي ومحمد إدريس.

ويُعدّ عرض أفلام قصيرة في افتتاح أيام قرطاج السينمائية سابقة في تاريخ هذه التظاهرة السينمائية العربية والأفريقية العريقة راهن عليها المشرفون منذ توليهم إدارة المهرجان.

ويتعرف جمهور المهرجان في افتتاح فعالياته إلى أفلام ينجزها أصحابها أول مرة، وهي "الرجل الذي باع ظهره" للتونسية كوثر بن هنية، و"المدسطنسي" لحمزة العوني، و"الهربة" لغازي الزغباني، أما الأفلام الوافدة فهي "200 متر" للفلسطيني أمين نايفة، و"ليلة الملوك" لفيليب لاكوت من كوت ديفوار.





ويواصل المهرجان النفاذ إلى ما وراء القضبان واقتحام عزلة السجون في دورته الحالية لتوفير مساحات أكثر انفتاحاً، ومناخات حرة للتعبير وإشاعة ثقافة المواطنة بعيداً عن الفكر المتطرّف.

وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى فيلم "الهربة" لغازي الزغباني، الذي تدور أحداث قصته حول شاب متشددّ دينياً يحاول الهرب من الشرطة وسط أزقّة الأسواق العتيقة بتونس فيجد نفسه مجبراً على الاختباء في غرفة بائعة هوى ليجد نفسه مرغماً على تحمّل جملة من المفارقات بين أفكاره الدينيّة المتشدّدة وتحرّرها.





وتشهد، الجمعة، 5 سجون عرض 6 أفلام من افتتاحية المهرجان و هي: السجن بمدينة أوذنة (جنوب العاصمة)، والسجن بولاية سليانة (شمال غرب)، ومركز الإصلاح بمحافظة السوق الجديد بولاية سيدي بوزيد (وسط)، والسجن بولاية صفاقس (جنوب)، والسجن بمدينة برج العامري (غرب العاصمة).

ويُعرض في الحدث الذي يستمر حتى 23 ديسمبر/كانون الأول، حوالي 120 فيلما من بلدان عدة بينها تونس ومصر وسوريا والسودان ودول إفريقية. وتقرر تقديم مواعيد عروضها المسائية في 16 صالة بسبب حظر التجول.



