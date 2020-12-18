بنك بريكس يقرض 5 دول 6 مليارات دولار لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن بنك بريكس للتنمية الجديدة، أنه وافق على إقراض 6 مليارات دولار لبرنامج المساعدة الطارئة للدول الأعضاء لمكافحة جائحة كورونا.

وسيقدم البنك من بين هذه القروض، قرضان قيمة كل منهما مليار دولار، لدعم الانتعاش الاقتصادي في الهند والبرازيل، وذلك حسب وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية.

ووافق البنك ومقره شنغهاي شرقي الصين حتى الآن على 72 مشروعا في الدول الخمس الأعضاء بإجمالي أكثر من 25.4 مليار دولار، وفقا لما ذكره رئيس البنك ماركوس ترويخو، الخميس، في مراسم استكمال مبنى مقر البنك.

ووصف ترويخو أنه "معجب حقا" لإكمال مشروع مبنى المقر وتسليمه في مثل هذا الوقت الصعب.

وأضاف أن الإنجازات في كل من بناء المقر الرئيسي وعمليات البنك "كانت ممكنة فقط بدعم قوي من دولنا الأعضاء، وكذلك من مدينة المضيفة شنغهاي".

وبنك البريكس للتنمية الجديدة هو بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس في عام 2014 من قبل الدول الأعضاء في البريكس، لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والاقتصادات الناشئة الأخرى.

وتم افتتاح البنك رسميًا في 21 يوليو/ تموز 2015 في شنغهاي بالصين.





وتكتل "بريكس" هو منظمة تأسست في 2006، وهي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا).

ويعد التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس"، وفقا لتعادل القوة الشرائية يبلغ 44.1 تريليون دولار، فيما يبلغ حجم اقتصادات دول مجموعة السبع الكبار 40.7 تريليون.