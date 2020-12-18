شكرا لقرائتكم خبر عن بئر مياه صدقة جارية من أحد محبى شادية على روح الفنانة الكبيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام أحد محبى الفنانة الراحلة شادية بئر ماء فى إحدى المناطق العشوائية كصدقة جارية على روحها دون أن يعلن عن اسمه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لبئر ماء عذب فى إحدى المناطق العشوائية المحرومة من المياه النظيفة.

ووضع فاعل الخير الذى لم يعلن اسمه لافتة على البئر مكتوب عليها "صدقة جارية فى ثواب المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة أحمد كمال الدين شاكر"، وهو الاسم الحقيقى للفنانة شادية، إضافة إلى تاريخ وفاتها.. الثلاثاء 11 ربيع الأول 1439 هجرية - الموافق 28 - 11 - 2017".

وأظهر الفيديو المنطقة التى بها البئر وظهر فيه مواطن يشرح حاجة هذه المنطقة للمياه ويدعو للفنانة الراحلة بالرحمة وحسن الجزاء.

فيما قالت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الراحلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تُفاجأ يوميا بصدقات جارية يقوم بها محبى عمتها الفنانة الراحلة شادية على روحها دون أن يعلنوا عن أنفسهم، مؤكدة أن الكثيرين ممن كانت تحرص الفنانة الكبيرة على مساعدتهم شهريا لا يعرفون حتى الآن أنها هى التى كانت ترسل لهم هذه المساعدات من شدة حرصها على عدم الإعلان عن نفسها فيما تقدمه من أعمال خير.