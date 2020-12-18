شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ورامى صبرى وجومانا مراد وأحمد شيبة يحضرون حفل دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت، منذ قليل، الفنانة جومانا مراد، الفنان خالد النبوى، رامى صبرى، الفنان محمود عبد المغنى، أحمد شيبة، المخرج محمد سامى، كابتن حازم إمام، الإعلامي سيف زاهر، على السجادة الحمراء فى حفل دير جيست.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وستكشف مؤسسة دير جيست خلال الحفل الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع اسيندنت جروب الأمريكية، واختيار الـ4 جوائز الدولية لنجوم هوليوود مع الاحتفال بجميع الفائزين والمكرمين لهذا العام.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.