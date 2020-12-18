شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى: أنا ابن شبرا وكنت طفل خجول طول عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أمير المصرى، خلال لقائه برنامج معكم للإعلامية مني الشاذلي على cbc، إنه شبراوى لكنه ولد في الجيزة بالبحر الأعظم. وأشار إلى أنه كان طفلا خجولا جدا ووالدته كانت تشترك له في ورش تمثيل للتخلص من الخجل وأعجب بفكرة التخفى فى شخصيات أخرى.

وأوضح أنه قابل النجم عمر الشريف فى فرنسا وأعطاه دعوة فيلمه لعرض حسن ومرقص، ووقتها قابل يوسف معاطى فى العرض وتعرف عليه وطلبه لتقديم دور رمزي في فيلم محمد هنيدي.

اسم الفنان أمير المصرى كان قد دخل في قائمة الأكثر بحثاً على جوجل بعد فوز فيلمه البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، حيث حصد جائزة أفضل فيلم، من مهرجان القاهرة وأيضا جائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى، كما فاز بجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسى".

وكان الزميل علي الكشوطي استضاف الفنان أمير المصري ثاني يوم من فوز الفيلم بالجوائز علي تلفزيون الخليج 365، حيث تحدث عن كواليس فيلمه والذي شهد مهرجان القاهرة عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول "عمــر" عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي الــذي قدمه، ومعه مجموعــة ممــن ينتظرون الأمـل مثلـه.

ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع.