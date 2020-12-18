والد هنا شيحة: لا توجد علاقة عاطفية بين ابن شقيق إلهام شاهين وابنتى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى أكدت فيه النجمة إلهام شاهين وجود علاقة عاطفية تجمع بين محمود شاهين ابن شقيقها والفنانة هنا شيحة، وذلك في ندوة حوارية أقامها الخليج 365 للنجمة الحاصلة مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائى ، حيث قالت: "أه في قصة حب ولكن لسه موصلناش إن فى موضوع زواج لحد الآن، لأن لو فى زواج أكيد هيجولى مش هبقى آخر من يعلم"، نفى الفنان التشكيلى أحمد شيحة، والد هنا شيحة، تلك الأقاويل، مشددا على أن تصريحات النجمة إلهام شاهين لا تمت للواقع بصلة وهى مسئولة عما تقول.

وأضاف أحمد شيحة، خلال مداخلة تليفزيونية، أن ما صرحت به الفنانة إلهام شاهين حول وجود أي علاقة عاطفية بين محمود شاهين وهنا شيحة ليس صحيحا، قائلا: "لا يوجد شيء صحيح من ذلك الحديث، وأن الفنانة إلهام شاهين تقول كيفما تشاء ولكن لا يوجد أي شيء بين ابنتى هنا وبين محمود شاهين".

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة مجموعة من الصور جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين فى عدة مناسبات مختلفة، مما أثار الجدل والتساؤلات حول ارتباطهما، وكانت أول المناسبات التي ظهرا فيها سويا خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث، وقيام محمود شاهين بإمساك يد هنا.