شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده لـ"الخليج 365": أنا زى الفل وعايشة بحب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة فيفى عبده، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حالتها الصحية حاليا زى الفل، وتتواجد في البيت ولا تعانى من أي شىء. وأضافت في تصريحاتها أنها كانت تعانى مؤخرا من ألم في رجليها وتخضع لجلسات علاج طبيعى، مضيفة: "ربنا يؤذى كل واحد جاب سيرتى في حاجة وحشة، وأنا عايشة بحب الناس الحمد لله".

وكانت فيفى عبده طمأنت مؤخرا متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أن حالتها الصحية فى تحسن، وقالت فى مقطع فيديو، أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعى مع الطبيب المعالج لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أنا حبيت أوريكم إن أنا كويسة وفى البيت".

فيما قال الطبيب: "اطمنوا يا جماعة على مدام فوفة، وإن شاء الله هنرجع أحسن من الأول وترجع تمتكم تانى وتنبسطوا بيها وهتولع الدنيا".

وتابعت فيفى: "أنا بحب الرقص جدًا وأنا قاعدة فى البيت غصب عن عينى، أنا من ساعة الساحل الشمالى وأنا مش عارفة إيه اللى جرالى"، مهنئة الجميع بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وكانت النجمة فيفى عبده قد أثارت الكثير من التساؤلات حول حالتها الصحية بعد ما أعلنت منذ فترة أنها تتلقى العلاج الفترة الماضية وترقد فى منزلها، وتم نشر فيديو لنجمة عبر صفحتها الرسمية إنستجرام الساعات الماضية، وهى تتحدث مع جمهورها وتقول الكلمات الذى اعتاد الجمهور عليها وهى "صباح الفل عليكو ياقشطات ياعسلات من مصر أم الدنيا".