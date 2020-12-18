هكذا تغيرت ملامح "شرف الدين ابن ونيس" بعدما أصبح في عمر 38 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
حرص الفنان فادي خفاجة، على المشاركة في احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن" بمدينة سنبل.
وظهر فادي خفاجة في احتفالية محمد صبحي، ليرى الجمهور "شرف الدين ابن ونيس الأصغر" بعدما تخطى عمره الـ38 عاما.
فادي خفاجة من مواليد 13 مايو 1982، بدأ حياته الفنية منذ الصغر، وشارك في طفولته في عدد من المسلسلات منها: "عمو فؤاد، ماما نور، أحلام المعلمة طماطم، عالم ورق ورق ورق" وغيرها.
اشتهر فادي خفاجة بدور "شرف الدين" في مسلسل "يوميات ونيس" عام 1994، وشارك في أجزاء المسلسل الثمانية وآخرها "ونيس والعباد وأحوال البلاد" عام 2013.
آخر أعمال فادي خفاجة دور "حداد السيناوي" في مسلسل "الاختيار" في رمضان 2020.
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