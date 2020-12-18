صلاح عبد الله وهاني رمزي في احتفالية محمد صبحي "50 سنة فن" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : تصوير - هاني رجب: وصل الفنانان صلاح عبد الله وهاني رمزي، منذ قليل، احتفالية الفنان محمد صبحي"50 سنة فن" بمدينة سنبل. احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر. اليوبيل الذهبي لمسيرة محمد صبحي، ليس مجرد تكريمات ولكنه احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي ، أما الأشعار فصاغها الشاعر عبدالله حسن والديكور صممه المهندس محمد الغرباوي والألحان لشريف حمدان والموسيقي التصويرية للاحتفالية صنعها هشام خرما. الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.

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