(تفاصيل) عرض فيلم حظر تجول بدور العرض المصرية

أعلنت الصفحة الرسمية لفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، بدء عرضه بدور العرض المصرية في 30 ديسمبر الجاري، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
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2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح
وشارك الفيلم في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة وحصد جائزة أفضل ممثلة مناصفة نالتها إلهام شاهين، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف
"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.
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