علاء عرفة ينهي تصوير 90% من مشاهده في "جمال الحريم"

انتهى الفنان الشاب علاء عرفة من تصوير 90% من مشاهده في مسلسل "جمال الحريم" الذي يعرض حالياً على قناة "دي إم سي" وتصدر تريند رقم واحد على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "، بعد عرض الحلقة الرابعة منه مساء الأربعاء.

ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح

عبد الله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.وحازم سمير ممثل مصري شاب تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة قسم هندسة عمارة وقسم مسرح، بدأ الظهور في الإعلانات في سنة ٢٠٠٩ وعمل مع كثير من المخرجينوالممثلين ومنهم أحمد نادر جلال، وشريف عرفة، ومروان حامد، والنجوم أحمد حلمي، ورجاء الجداوي، وميمي جمال.ثم بدأ في الظهور في مسلسلات الدراما المصرية في سنة ٢٠١٣، ثم شارك في مسلسل "سجن النسا" إخراج كاملة أبو ذكرى، مسلسل "مريم" إخراج محمد علي، مسلسل "أفراح القبة" إخراج محمد ياسين، مسلسل "لا تطفئ الشمس" إخراج محمد شاكر، مسلسل "حلاوة الدنيا" إخراج حسين المنباوي، مسلسل "حكيات بنات ٣" إخراج مصطفي أبو سيف، مسلسل "لدينا أقوال أخري" إخراج محمد علي.