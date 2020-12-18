شاهد.. "صاحي الليل" كليب جديد لسلطان الطرب جورج وسوف

كسَر "سلطان الطرب" جورج وسوف رتابة المشهد وحواجز الركود الفني التي تحاصر الأغنية والعالم نتيجة جائحةً كورونا ، فأطلق عملاً جديداً يصخب بالحياة والحب .

"صاحي الليل" أغنية جديدة انضمّت الأسبوع الأسبوع الماضي إلى مكتبة

وسوف الفنّية ضمن باقة إصدارات Anghami original، وفي الساعات الماضية أطلّ "السلطان" عبر "كليب" راقٍ ومختلف خاص بهذه الأغنية أخرجه رودولف جبر بحلّة وفكرة مميّزتين.

وقدمت فرقة "ميّاس" لمصمّم ومدرّب الرقص نديم شرفان لوحات راقصة عالية الاحتراف ترمز لمعاني "صاحي الليل"، من بينها مشهد على شكل عقارب الساعة مع تصوير إسقاطي على الراقصين.

"صاحي الليل" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، إنتاج فني للأغنية جاد شويري، اخراج الكليب لرودولف جبر.