نور : انتهاء تصوير مسلسل "جمال الحريم" خلال أيام

قالت الفنانة اللبنانية نور إنه يتبقى عدد قليل من أيام التصوير للانتهاء من تصوير مسلسل "جمال الحريم"، وعبرت عن سعادتها بالتواجد في المسلسل الذي يعرض حالياً ضمن الموسم الشتوي، مشيرة إلى أن أحداث المسلسل واقعية تعتمد على السحر والشعوذة طوال الحلقات.

وأضافت نور إن العمل متميز وشخصيتها تعتبر إضافة لرصيدها الفني من خلال دور جديد لم يسبق لها تقديمه من قبل.

وأوضحت أن الشخصية التي تلعبها في المسلسل المأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، تطلبت منها الخضوع لجلسات تحضير طويلة وصعبة، ومعايشة للشخصية كي تتمكن من إتقان تجسيدها داخل أحداث المسلسل.

ولفتت إلى أنها تجسد شخصية "مذيعة" تتعرض هي وصديقتها،التي تجسدها دينا فؤاد، لأزمات مع الجن والعفاريت خلال أحداث المسلسل الذي يجري فى إطار التشويق والإثارة.

وأضافت أن دورها يعتمد على التمثيل والانفعالات، ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة لأن فيه تناقضات كبيرة ، وهو ما تطلب منها تركيزا نفسيا شديدا حتى تكون صادقة أمام الجمهور.

وأوضحت أن كواليس التصوير تتسم بالحب والتعاون والتفاهم بين كل الأبطال والبطلات، مؤكدة أن العمل به مجهود كبير، ويمثل خطوة مهمة لكل الذين عملوا فيه.

ويشارك في بطولة المسلسل خالد سليم، إسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، وكريم عبدالخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وهدى الأتربى، وتأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.