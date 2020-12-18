أحمد فهمي: غيرت جلدي بالكامل في مسلسل "أسود فاتح"

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته بردود الفعل الايجابية على مسلسل " أسود فاتح" ، معتبرا أن المسلسل محطة مهمة في مشواره الفني.
وقال فهمي إن تعليقات الجمهور التي وصلته بعد كل حلقة كانت إيجابية، حيث سعى من خلال المسلسل إلى تغيير جلده بشكل كامل عن الأدوار التي قدمها في أعماله السابقة ، مشيرا إلى أن شخصية "خالد" التي قدمها استفزته، فهو رجل يملك شركة نقل كبيرة ولديه طموح ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة، ويدرك كيف يصل إليها ويبرّر لنفسه الأساليب التي يتبعها من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه.
كما أشار إلى أنه حرص خلال فترة
وأكد فهمي عدم حزنه على خروج مسلسل سباق رمضان الماضي وعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، لأن هناك أعمالا كثيرة تعرض على الشاشات سواء في رمضان أو خارجه وتحقق نجاحا كبيرا ، مشددا على أن هناك مواسم في الوقت الحالي للدراما جلعته سعيدا بالتجربة، خصوصا أن
وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق حول فتاة تدعى رانيا خطاب - تجسدها الفنانة هيفاء وهبي - وهي فتاة أرستقراطية تفقد فجأة حياتها الرغدة، لتجد نفسها وسط دوامات الغدر والخيانة من أقرب الناس، وتهرب من اتهامات بالقتل والفساد، وتسعى للانتقام واستعادة حياتها طوال أحداث المسلسل.
يشارك في بطولة المسلسل شريف سلامة ، وروجينا ، ومعتصم النهار، وعمر السعيد ، وفراس سعيد ، ورانيا منصور ، وحسام الجندي ، وحنان سليمان ، ونانسي صلاح ، وناصر سيف ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
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