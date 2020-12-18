هل تفكر في الانتقال من بلدك؟ هذه أفضل 10 مدن أوروبية من حيث جودة الحياة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

يفكر ملايين الاشخاض في الانتقال من بلدانهم للعمل أو للهجرة او حتى لقضاء العطل الموسمية في أوروبا تحديدا، وذلك بسبب المقومات التي توفرها الدول الاوروبية لسكانها وزوارها، لكن حتما ليس كل المدن الأوروبية مميزة، لذلك سنعرض لكم أفضل 10 مدن أوروبية من حيث جودة الحياة.

كشفت دراسة جديدة عن أماكن في القارة الأوروبية، يستطيع الأشخاص الاستمتاع بأفضل جودة للحياة فيها. فأوروبا تعتبر موطنا لبعض المدن الرائعة حقا، من حيث العمارة المذهلة والمناظر الطبيعية الجميلة والتاريخ الغني. وفقا لما نقلته صحيفة “إكسبريس” الفرنسية.

ومن المثير للاهتمام أن أفضل مدينة من حيث جودة الحياة في أوروبا ليست بالضرورة مدرجة في قوائم الدول الأكثر زيارة.

حيث تبين أن مدينة تالين، عاصمة إستونيا، توفر للمقيمين أفضل نوعية حياة، وفقا لدراسة أجرتها العلامة التجارية لتأجير الشقق “Essential Living” من حيث جودة الهواء والتلوث ومتوسط العمر والمساحات الخضراء.

وكان أداء مدينة تالين جيدا مع معدلات التلوث المنخفضة، وانخفاض تكلفة نفقات المعيشة، وانخفاض معدلات الجريمة. ومع ذلك، فهي واحدة من أقل المدن الخضراء في أوروبا. كما سجلت درجات منخفضة في عدد الملاعب والغابات والمسطحات المائية.

وهنا نعرض قائمة الدول بالترتيب من حيث جودة الحياة:

1 مدينة تالين عاصمة إستونيا.

2 مدينة بوخارست عاصمة رومانيا.

3 دينة لشبونة عاصمة البرتغال.

4 دينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا.

5 مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك.

6 مدينة ريكيافيك عاصمة آيسلندا.

7 مدينة باريس عاصمة فرنسا.

8 مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة.

9 مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا.

10 مدينة زيوريخ عاصمة سويسرا.