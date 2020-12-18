كيف ستبدو نهاية العالم بناءً على جائحة فيروس كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - نشر موقع “اكسبرس” البريطاني مقالا ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

أجبر الفيروس التاجي الشوارع على الإفراغ وغالبية الناس على البقاء في الداخل، بمشاهد تذكرنا بفيلم زومبي نهاية العالم. واليوم يكشف أحد الخبراء ما قد تبدو عليه نهاية العالم وتفشي الموتى-الأحياء أو الزومبي.

إنّ الحديث عن معدلات العدوى ، وحالات الإغلاق والضغط الساحق على قطاع الصحة قد ترك الكوكب في حالة غريبة. بفضل الفيروس التاجي ، يمكن الآن لغالبية المدن في المملكة المتحدة توفير الظروف المثالية لتفشي الزومبي.

نشرت عالمة الأنثروبولوجيا في جامعة باكنيل كلير ساميلز ، التي تعطي دورة حول الزومبي ، موضوعاً على تويتر ، تكشف فيه شكل نهاية العالم في حال انتشار الزومبي.

لحسن الحظ ، تبدأ السيدة ساميلز بالقول أنّ تفشي الزومبي سيكون أسهل بكثير من احتواء جائحة كوفيد-19.

تشرح: “في الواقع ، سيكون من السهل جداً احتواء مرض مثل الزومبي.”

“مع وباء الزومبي ، ستعرف على الفور من أصيب. لن يكون هناك غموض حول كيفية التعامل مع الوضع. فأنت لا يمكنك مساعدتهم ؛ لقد ماتوا بالفعل.

“الأشخاص المصابون بالزومبي لديهم أعراض فورية ، وغالباً ما يتحولون في غضون دقائق أو ساعات. لا توجد فترة حضانة بدون أعراض.”

قد يختلف هذا بشكل كبير عن فترة حضانة كوفيد-19 ، حيث لا تميل الأعراض إلى الظهور إلا لمدة 5.1 أيام في المتوسط.

تتحدث السيدة ساميلز بالتفصيل كيف يميل الناس في أفلام الزومبي, إلى إظهار أسوء ما فيهم بمجرد سقوط خدمات الصحة والشرطة وانهيار الحكومات.

ومع ذلك ، تقول إنه في الواقع ، ربما لن يكون هذا هو الحال لأن أزمة الفيروس التاجي الحالية تظهر مدى دعم البشر لبعضهم البعض.

وأضافت: “إنّ المجتمعات التي تفتقر إلى حكومات مركزية ، وما إلى ذلك (وهو ما نسميه في الأنثروبولوجيا أحيانا مجتمعات “رأسية”) لديها في الواقع صراع أقل من الذي نعيشه.

“لا يوجد صراع ؛ لا يزال الناس يقاتلون (أحيانا بعنف). ولكن هناك آليات لكيفية حل هذه المشاكل (بما في ذلك القتل وما إلى ذلك) بطرق تحاول بنشاط الحد من العنف.

“إن إحدى آليات حل النزاعات هي الابتعاد الجسدي عن الناس.لا يزال الأمر لغزاً بالنسبة لي لماذا في فيلم The Walking Dead ، على سبيل المثال ، لا يبتعد الناس عن بعضهم البعض ،علماً أن العالم مهجور تماماً تقريباً وبإمكانهم الذهاب إلى أي مكان.

“وما نشهده بالفعل في جائحة كوفيد-19 ليس انهياراً للمجتمع ، ولكنه تعزيز للمجموعات. يقوم الناس بإنشاء شبكات فيما بينهم. إنهم يتواصلون مع الأصدقاء لتقديم المساعدة. انهم يظهرون الرعاية والاهتمام لبعضهم البعض.

“أما أبطالنا في الوقت الحالي فهم أولئك الذين يرعون كل واحد منا طوال الوقت: الممرضات والأطباء والمعلمين والطهاة (من المنزل) وعمال البقالة والمزارعين.

“غالباً ما تكون هذه الرغبة في التواصل مع الناس ومساعدتهم أثناء الأزمة مفقودة في أفلام الزومبي ، والتي تميل إلى افتراض أننا سننتقل جميعاً إلى وضعية البقاء الفردي ما لم نضطر إلى القيام بخلاف ذلك.

“لكن هذا ليس بالحقيقة كيف يكون الناس ، في معظم الأحيان.”