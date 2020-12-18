شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تحتفل بعيد ميلادها الـ 19 بصورة من دولاب الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية بيلي إيليش على الاحتفال بعيد ميلادها الـ19، الذى يوافق اليوم 18 ديسمبر، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة لها في مرحلة الطفولة والتي كانت تبلغ فيها حوالى أربع سنوات.

وسرعان ما استقبلت النجمة البريطانية عددا كبيرا من التهنئات والإعجابات على الصورة التي نشرتها عبر حسابها منذ قليل، ونجحت فيها بحصد أكثر من 2 مليون إعجاب خلال دقائق.

وكانت النجمة إيليش شاركت متابعيها وجمهورها، منذ أيام بمقطع فيديو للإعلان الرسمي لفيلمها الوثائقي الجديد The World’s A Little Blurry، المقرر عرضه في 26 فبراير المقبل، عبر منصة Apple TV+ .