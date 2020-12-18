محمد منير يتعرض لوعكة مفاجئة.. استدعت نقله للمستشفى

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض الفنان، محمد منير، لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات الشهيرة بعلاج حالات المخ والأعصاب بمدينة 6 أكتوبر، لتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

ويجري منير العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددًا أم لا، لاسيما أنه أجرى جراحة في مايو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محمد منير، الملقب بـ “الكينغ” تعرض لوعكة صحية قبل عامين بعد تعرضه لكسر في الساق تطلب إجراء جراحة تغيير مفصل، وعاد بعدها إلى منزله القديم في منطقة غاردن سيتي بعد أن تركه لمدة 3 سنوات لانتقاله إلى منزله الجديد في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وكان محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه “أونلاين” في مايو الماضي كان جالساً فيه على كرسي، موضحًا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على “عكاز”.

وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدًا في مفصل الحوض تحت إشراف فريق طبي داخل المركز الطبي العالمي في مصر، واصفاً الأزمة التي تعرض لها بـ”العنيفة”.

وأضافت وسائل الإعلام أن منير يعاني من حالة حزن طويلة بعد وفاة محمود منير ابن عمه ومدير أعماله وكاتم أسراره العام الماضي، وظهر وقتها “الكينغ” وهو يتلقى العزاء جالساً على مقعد وفي حالة نفسية وصحية سيئة، وظهر بعدها منير في لقاء تلفزيوني مع الكاتب عمر طاهر.

يذكر أن آخر ما طرحه منير أغنيته الجديدة “الناس فى بلادي”، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع “يوتيوب” من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.

كما شارك في فيديو كليب أغنية “الناس في بلادي” المذيعة نجوى إبراهيم “ماما نجوى”.