سيف نبيل يغني ويرقص للحبّ في كليب “فدوه اروح اني”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم سيف نبيل عمله الجديد بعنوان “فدوه اروح اني” على طريقة الفيديو كليب عبر كافة المتاجر الرقمية. وحصد العمل في أولى ساعات إطلاقه على أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، ومئات آلاف الإستمتاع عبر مختلف التطبيقات الرقمية.

“فدوه اروح اني” اغنية تحكي عن الحبّ ورومنسية الحبّ. وقد جسد المخرج الشاب “حسين شعلان” الأغنية، بقصة تشبه الحلم، لمست قلب كل من شاهد الفيديو كليب، ليعيش لحظات من الرومنسية والخيال.

وتدور قصة الفيديو كليب حول فتاة تبحث عن حبيبها، تعيش بمخيلتها قصة حبّ رسمتها، حيث أسرت الجمهور بلغة الجسد التي أظهرتها للمشاهدين.

وللمرة الأولى، رقص سيف في العمل المصوّر تحت اشراف الراقص اللبنانيّ “رائد مراد”، في خطوة شجعها الجمهور.

يذكر أن “فدوه اروح اني” من كلمات محمد الجبوري، الحان سيف نبيل، توزيع منير جعفر وماستريغ طيف عادل.