الكشف عن وزن قلب عابد فهد.. خمّنوا كم غرامًا يبلغ؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم السوري عابد فهد تصوير عمله الجديد “350 غرام” من تأليف ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، وسط أجواء من السرية التامة والتكتم الشديد، لما يحمله العمل من جرعات عالية من التشويق، إضافة الى شخصية خارجة عن المألوف لم يقدّمها عابد فهد من قبل، إذ تتمتع بتركيبة نفسية خاصة جداً في درب من الأحداث المليئة بالإثارة.

ويحمل العمل الدرامي المرتقب عنوان “350 غرام” في إشارة الى وزن قلب الشخصية التي يجسّدها عابد فهد في المسلسل المقرر عرضها في رمضان 2021 المقبل، علماً أن الأخير يجدّد تعاونه مع الكاتبة الأحمر والمخرج لطفي بعدما حققوا معاً نجاحاً بارزاً في رمضان الماضي عبر مسلسل “هوس” الذي شهد مشاركة النجمة اللبنانية هبة طوَجي للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية، وتم عرضه على منصة “جوي تي في”، إذ تميز العمل بحبكة درامية مختلفة عن السائد بجرعات فنية عالية من التشويق، مع تقديم مقترح بصري وحكائي جديد.

وكانت شركة “غولدن لاين” قد شوّقت جمهورها لمسلسل النجم السوري عابد فهد، بعد نشرت بوستر ترويجياً، يشير الى العمل الرابع لفهد معها بعد مسلسلات “هارون الرشيد” و”هوس” و”الساحر”.