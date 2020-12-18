نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على ملحم زين في مبادرة إنسانية تجمع وزارة الداخلية وشركة الصبّاح إخوان مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: بادر معالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي بالتعاون مع اللجنة الوطنية للكورونا في السراي الحكومي ممثلة بمستشارة دولة رئيس الحكومة للعلاقات العامة السيدة ليلى حجازي جعفر وبرعاية وزارتي الداخلية والسياحة وبالتعاون مع شركة صبّاح للإعلام بتصوير عمل فني غنائي يهدف إلى التوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى حث المجتمع على الالتزام بالمعايير والإجراءات للحد من انتشار العدوى.

الأغنية بصوت النجم ملحم زين، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل. وقد شارك في العمل المصور الممثل عبدو شاهين والقديرة ختام اللحام والممثل الكبير عصام الأشقر والممثلة جوي سلامة تحت إدارة المخرج سام كيال وإنتاج شركة الصبّاح إخوان.