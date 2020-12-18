نانسي عجرم تكسر رقمًا قياسيًا على أنغامي.. مليون إعجاب لأغنيتها

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن موقع وتطبيق “أنغامي” عن الأغنية التي حصدت أعلى عدد إعجابات منذ تأسيس الموقع، وهي أغنية “عم بتعلق فيك” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم والتي صدرت في العام 2017.

وحصلت أغنية “عم بتعلق فيك” أكثر من مليون “إعجاب”، لتكون بذلك الأغنية الأكثر إعجابًا على الإطلاق بين كل الأغاني العربية والأجنبية التي بثها تطبيق أنغامي.

وهذا لا يعتبر أوّل تميّز لأغنية “عم بتعلق فيك” عبر “أنغامي”، حيث كانت أيضًا أوّل أغنية تحقق مليون إستماع لدى طرحها منذ 3 سنوات.

وأغنية “عم بتعلق فيك” هي من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة وأصدرتها نانسي عجرم منذ ثلاث سنوات كمقدّمة لألبومها الشهير “حاسة بيك”، الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقى في الوطن العربي.