شكرا لقرائتكم حصاد 2020 بعضها انتهى والآخر مازال مشتعلاً.. أبرز أزمات النجوم في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم القلق الذي يعيشه العالم منذ نهاية العام الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، واتجاه أنظار الجميع إلى اللقاحات التي تم الإعلان عنها ونتائجها المرجوة.

تامر حسني والسقا

لم يسلم الوسط الفني المصري من الأزمات، التي وقعت بين عدد من النجوم وزملائهم على مدار العام، وكان بطل اثنتين منها الفنان محمد رمضان.

بعدما دخل في أزمة مع زميله باسم سمرة، حينما كان الثنائي في حفل زفاف، وظهر باسم سمرة في مقطع فيديو وهو يقوم بدفع محمد رمضان بشكل مبالغ فيه، ذلك الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

محمد رمضان

قبل أن يخرج رمضان ويؤكد أنه لم يعاتب باسم سمرة أو يغضب منه، لكونه "لم يكن في وعيه" على حد تعبير محمد رمضان، خاصة أن الثنائي كانا في حفل زفاف شعبي.

إلا أن تبرير رمضان أغضب باسم سمرة بشدة، بعدما رفض ما قاله رمضان في حقه واتهامه بكونه لم يكن في وعيه، ودعاه إلى مبارزة فنية كي يلقنه دروسا في التمثيل، وكي يحكم الجمهور من الأفضل بينهما.

وخلال العام الجاري دخل رمضان في أزمة واشتباك لفظي مع زميله أحمد الفيشاوي، على خلفية إعلان الفيشاوي عن تقديم أغنية تحمل اسم "نمبر تو"، وهو ما اعتبره البعض يحمل سخرية من أغنية رمضان الشهيرة "نمبر وان".

وهو ما تسبب في اشتباك لفظي بين الثنائي وتراشق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما أعلن رمضان عن تحضيره لأغنية تحمل اسم "الدبابة" والتي ذكر اسم الفيشاوي فيها بشكل صريح.

الفيشاوي

والأمر لم يقف على نجوم الفن وحدهم، بل امتد ليجمع نجوم الفن بالرياضة، وهو ما حدث بين أحمد فهمي وشيكابالا، بعدما دخل الثنائي في اشتباك لفظي تطور إلى اشتباك بالأيدي حينما كانا في حفل زفاف.

على الرغم من كون الأمر انطلق في مبادرة للصلح بينهما على خلفية أزمة وقعت منذ أشهر، قبل أن يتطور التصالح إلى تراشق واشتباك بالأيدي، وهو ما دفع من حولهما إلى إبعادهما عن بعضهما البعض.

الأمر لم يقتصر على الزملاء وحدهم، بل وصل إلى الأزواج بعدما وقعت أزمة بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، التي صدمت الجميع بالإعلان عن كونها في طريقها للانفصال عن تامر حسني، مطالبة الجميع بالتوقف عن إرسال صور لتامر تظهره وكأنه لا يحترمها.

تامر عاشور وزوجته

وهو الأمر الذي رد عليه تامر حسني برسالة إلى زوجته ليعلن من خلالها عن انتهاء الأزمة، واشتهرت الرسالة بشكل كبير بسبب الجملة التي أطلقها تامر بحق زوجته قائلا "متهورة.. بس بحبك".

وبعدها بأيام أعلنت زوجة تامر عاشور عن أمر مماثل وكونها في طريقها للانفصال عن زوجها المطرب المصري، دون أن يكون هناك تراجع من الثنائي عما تم.

شريف منير وابنتاه

وتعرض الفنان شريف منير لأزمة كبيرة، بسبب التعليقات المسيئة لابنتيه، وهي الأزمة التي بدأت بصورة نشرها شريف منير لابنتيه، ليجد كماً كبيراً من التعليقات التي تسيء للطفلتين.

وهو ما دفع أسرته للغضب، لذلك قرر منير تقديم بلاغات ضد أصحاب التعليقات المسيئة، وتوعد أحد الأشخاص بالحبس بسبب ما قاله في حق أسرته، ليتوجه بعدها بالفعل إلى النائب العام لتقديم البلاغ.

صورة من أغنية نمبر 2

كما شهد الوسط الفني أزمة بين تامر حسني وأحمد السقا، بسبب ظهور السقا في برنامج تلفزيوني ومعاتبته لتامر بسبب استغلال صورته على ملصق أحد الأفلام، وهو الأمر الذي عقب عليه تامر حسني عبر السوشيال ميديا، إلا أن الخلاف انتهى بشكل علني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأخيرة.