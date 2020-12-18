الإعلامي جميل ضاهر خارج مجموعة الـ "MBC"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





ايلاف من بيروت: يغادر الإعلامي جميل ضاهر قناة العربية بعد رحلة ٢٦ عاماً بدأها في mbc fm بلندن ومن ثم العربية الاخبارية في دبي إلى جانب تعاونه مع mbc1 في البرامج الفنية بين بيروت ودبي.

حقق ضاهر إنتشاراً واسعاً بعد برنامجه الإذاعي (أجمل صوت) والذي إكتشف فيه عدد من الفنانين العرب كديانا كرزون وغيرهم من دول عربية وخليجية.

إضافة لذلك يعد ضاهر أحد أشهر الصحفين المختصين بالفنون لكونه قادم من خلفية موسيقية ومسرحية، عرف بآرائه الفنية الصريحه إضافة لحواراته مع العديد مع عدد من النجوم العرب كعمر الشريف، واحمد فؤاد نجم، والشاب خالد، ونور الشريف، ومحمد عبده وغيرهم.

قدم برنامج "كلام في الفن" على قناة العربية حيث أضاء على فنانين لهم رؤية مختلفة عن السائد مثل سعاد ماسي، امال المثلوثي، فتحي عبد الوهاب، المخرج شوقي الماجري، خالد الصاوي، والمخرج الكويتي احمد الدوغجي.

شارك ضاهر في إعداد وتقديم البرنامج الأول في العالم العربي الذي أضاء على الدراما التي تعرض في رمضان حيث قدم فرصة لصناع الاعمال العربية للحديث عنها على قناة العربية الواسعة الانتشار.