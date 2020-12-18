شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يطمئن جمهور محمد منير: زى الفل وفى انتظار الألبوم الجديد يا ملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الشاب محمد أسامة، الشهير بـ أوس أوس، على طمأنة جمهور الكينج محمد منير على صحته، حيث تعرض لأزمة صحية مفاجئة نتجت عن حالة إجهاد بدنى وإرهاق.

ونشر أوس أوس، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة مع الكينج محمد منير، وعلق قائلا: "الكينج زى الفل الحمد لله ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، فى انتظار الألبوم الجديد فى رأس السنه يا ملك".



أوس أوس عبر تويتر

وعاد النجم الكبير محمد منير لنشاطه الفني بعد ساعات من تعرضه لأزمة صحية وهو ما أكده الكينج لـ"الخليج 365"، حيث أوضح أنه تعرض بالفعل لإرهاق زائد بسبب عمله لساعات طويلة بشكل يومى على ألبومه الجديد "باب الجمال"، لسرعة إنجازه وطرحه لجمهوره الحبيب، بحسب تعبيره.



محمد منير وعدد من نجوم مسرح مصر

وقال النجم الكبير محمد منير لـ"الخليج 365": "تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وهو ما جعلنى أشعر بمسئولية كبيرة تجاه الجمهور الحبيب والمحبين لى، فأردت أن أطمئنهم، وأخبرهم أننى سأعود خلال الساعات المقبلة كى أضع اللمسات النهائية على ألبومى (باب الجمال)، والذى سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل، وأوعد الجمهور الحبيب بألبوم يليق بهذا الحب الذى تلقيته قلقا على صحتى".

وكان محمد منير كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه "أونلاين" في مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسي، موضحا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على "عكاز" ، كما أوضح أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدا في مفصل الحوض، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".