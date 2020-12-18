فن ومشاهير

صور جديدة من حفل عيد ميلاد نيللى كريم وسط أصدقائها من النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نيللي كريم على مشاركة جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور جديدة من حفل عيد ميلادها الذى أقيم أمس، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، على رأسهم النجمة يسرا والنجم آسر ياسين والإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت نيللى كريم صورا جديدة لها وهي تتوسط عددا من أصدقائها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتوجه الشكر لكل من شاركها الاحتفال بعيد ميلادها، وكتبت: "أشكركم جميعًا على جعل عيد ميلادي مميزًا جدًا لكم جميعًا".

 

 

وحضر عيد الميلاد أسرة مسلسل "بـ100 وش"، كما حرصوا على الرقص على نغمات أغنية المسلسل الشهير "مليونير مليونير" حسب ما ظهر فى أكثر من فيديو نشرتها نيللى عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى أظهرت كيف تفاعل آسر ياسين وأبطال المسلسل مع الأغنية.

وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد مع نيللى كريم بتلك المناسبة والاحتفال بها، حيث ظهرت يسرا وهالة صدقى، بالإضافة للفنانة درة وزوجها، وإلهام شاهين وعمر سلامة، كما حرص المنتج جمال العدل على التواجد مع مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات.

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