شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل كتابة إبراهيم عيسى السيرة الذاتية لمسلسل عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الجهة المنتجة لمسلسل النجم عمرو دياب، فى مفاوضات رسمية مع الكاتب إبراهيم عيسى، لإسناد مهمة كتابة حلقات السيرة الذاتية للهضبة، وعلم ”الخليج 365” من مصادره، أن عيسى بدأ بالفعل فى رسم الخطوط العريضة للسيرة الذاتية خاصة رحلة صعود دياب منذ أن جاء من مدينة بورسعيد حتى أصبح واحداً من ايقونات الغناء فى العالم العربى .

ومن المقرر أن تصل حلقات المسلسل إلى 15 حلقة، تبدأ خطوطها بمجيء الهضبة إلى قاهرة المعز عام 1982، وسعيه وراء حلمه الغنائى، مرورا برحلته الغنائية والسينمائية، وجولاته الاوروبية، والجوائز التى حصدها خلال مشواره الفنى، فضلا عن حفلاته فى القاهرة التى تعد من اضخم الحفلات فى الشرق الأوسط والعالم العربى.

وجاء اختيار ابراهيم عيسى لكتابة السيرة الذاتية للهضبة التى ستتحول إلى عمل درامى، بناء على خبرته فى عالم الكتابة، بالإضافة إلى نجاحه فى تقديم أشكال وشخصيات درامية الفترة الماضية، وكان أبرزها فيلم "الضيف" وآخرها فيلم "صاحب المقام".

وكانت قد أعلنت شبكة نتفيلكس العالمية عن خوضها لتقديم السيرة الذاتية للنجم عمرو دياب، مشيرة إلى أنه سيكون عملًا يحمل طابعًا موسيقيًا ويستند إلى خبرة ومشوار "الهضبة"، الذى يمتد لأكثر من 30 عامًا، وباعتباره الفنان الأفضل مبيعًا فى الشرق الأوسط، والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزيك أوورد" و6 جوائز أفريكان ميوزيك أوورد.