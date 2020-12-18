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شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف لـ أيمن بهجت قمر: افتكر مين أول واحد أخدك من إيدك معاه ودخلك استوديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان نادر أبو الليف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، موجها حديثه للشاعر أيمن بهجت قمر: "ابن أختى اللى أنا خاله الشاعر أيمن بهجت قمر بيستفزنى إنى أتكلم، وأنا عمال بقول إنه فى مقام ابنى، وأنا اللى مربيه، وأنا خاله وأنا الكبير، وساكت بس أنا هقول حاجة واحدة فقط لا غير علشان الدنيا كلها تعرف وتفهم ومش هتكلم تانى، افتكر يا أيمن مين أول واحد أخدك من إيدك معاه ودخلك استوديو، وافتكر مين شجعك إنك تكتب". جاء ذلك ردا على تعليقات الشاعر أيمن بهجت قمر بعد الأزمة التى نشبت بينهما عقب التصريحات التى أدلى بها أبو الليف فى برنامج "فينك يا نجم" الذى يذاع على "تليفزيون الخليج 365"، والذى اتهمه فيها بالتقصير معه.
وأضاف أبو الليف، فى تصريحات له لـ"الخليج 365": "افتكر يا أيمن مين اللى أخد منك وغنالك أول أغنية فى حياتك وبرضه أنا خالك، وأنا الكبير، وأتمنالك كل الخير، وربنا يكرمك ويوفقك ويباركلك ويفرحك بأولادك، ويزيدك من نعيم الله نجاحك نجاحى، واللى بينى وبينك دم لازم تفهم كدة، ده لو مش فاهم الدنيا متسابة ومش هناخد معانا غير عملنا فى دنيتنا وكل المطبلاتية اللى بيطبلولك مش عايزين الخير ليك صدقنى اللى منك منك، ربنا يوسع رزقك ويفرح قلبك بأولادك ماتفرحش حد فينا لأنك بعيد عن الفن أنت غالى عندى ومش بقول كدة علشان أى غرض أو هدف غير محبة والله، وده للتوضيح مش أكتر علشان بس الناس تعرف وتفهم الصح مين خدم مين، ومين ساعد مين، ومين قدم مين، ومين قبل مين ده طبعا للتفكير والتذكير بس".
وأضاف أبو الليف: "أنا ماكنتش حابب أفتح بقى قسما بالله وحياة أولادى بس بجد أشكرك على وقوفك جمبى، ومساعدتك ليا بقولها قصاد كل الدنيا شكرا أنا ما اتكلمتش عن سبب الخلاف أو أى خلاف، ولكن بتكلم علشان أنا خالك، وأنت ابن أختى فقط لا غير، واللى بينا دم مش فن ونجاح وفشل لا قدر الله".
الشاعر أيمن بهجت قمر
يذكر أن المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر رد على خاله الفنان نادر أبو الليف، الذى اتهمه فيها بالتقصير معه فى العمل، قائلا إنهم فى عام 2009 أنتجوا أول ألبومات أبو الليف مع توما ومحمد يحيى، بينما كان أبو الليف سببا فى خسائر مادية كبيرة مع إحدى شركات الإنتاج، بسبب أن ألبومه الذى طرح وقت جماعة الإخوان الإرهابية لم ينجح بالشكل الكافى بسبب الظروف السياسية التى كانت تمر بها البلاد آنذاك، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يدرك مدى التقصير معه، متمنيا له التوفيق ومطالبته بعدم الكلام فى هذا الأمر مرة أخرى.
وكتب أيمن: "فى موضوع متعلق من سبع سنين أنا ما اتكلمتش فيه، بس واضح إن الفنان نادر أبو الليف اللى بتجمعنى بيه صلة قرابة، مصمم إنه يخلينى أتكلم وأنا هتكلم بالأصول واحتراما لصلة القرابة، أكتر من مرة نادر طلع بيلمح إننا قصرنا معاه أو حاجات من هذا القبيل وآخرهم على الخليج 365 الأسبوع ده، وبما إنه كلام يخص العمل مش عن العلاقات الشخصية، فاعتقد التوضيح ممكن يكون مهم عشان نقفل الصفحة دى وكلامى كله عليه شهود موجودين من زملاء ومن أقارب كمان من الدرجة الأولى، وأضاف قمر: "فى 2009 لما اشتغلنا أنا وتوما والملحن محمد يحيى وقدمنا أول ألبوم لأبو الليف من إنتاجنا، إحنا ما استخسرناش أى حاجة معاه وعملنا ألبوم كسر الدنيا، واللى حضراتكم ماتعرفهوش إننا لما تعاقدنا مع إحدى شركات الإنتاج، اتفقنا أنا ويحيى وتوما على إن المبلغ اللى هتدفعه الشركة هنقسمه على أربعه ومافكرناش إننا أسماء ونادر صوت جديد، وبعد ما نحسب مثلا التكلفة الفعلية الكبيرة للألبوم وأعتقد الكواليتى كان واضح، يعنى احنا كنا جدعان معاه وأوى كمان، وكنا كمنتجين بناخد نسبه إحنا التلاته 10 فى الميه لكل واحد، يعنى لو أبو الليف طلع فرح كان بيطلع لى 300 جنيه".
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