أبو الليف لـ أيمن بهجت قمر: افتكر مين أول واحد أخدك من إيدك معاه ودخلك استوديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان نادر أبو الليف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، موجها حديثه للشاعر أيمن بهجت قمر: "ابن أختى اللى أنا خاله الشاعر أيمن بهجت قمر بيستفزنى إنى أتكلم، وأنا عمال بقول إنه فى مقام ابنى، وأنا اللى مربيه، وأنا خاله وأنا الكبير، وساكت بس أنا هقول حاجة واحدة فقط لا غير علشان الدنيا كلها تعرف وتفهم ومش هتكلم تانى، افتكر يا أيمن مين أول واحد أخدك من إيدك معاه ودخلك استوديو، وافتكر مين شجعك إنك تكتب". جاء ذلك ردا على تعليقات الشاعر أيمن بهجت قمر بعد الأزمة التى نشبت بينهما عقب التصريحات التى أدلى بها أبو الليف فى برنامج "فينك يا نجم" الذى يذاع على "تليفزيون الخليج 365"، والذى اتهمه فيها بالتقصير معه.

وأضاف أبو الليف، فى تصريحات له لـ"الخليج 365": "افتكر يا أيمن مين اللى أخد منك وغنالك أول أغنية فى حياتك وبرضه أنا خالك، وأنا الكبير، وأتمنالك كل الخير، وربنا يكرمك ويوفقك ويباركلك ويفرحك بأولادك، ويزيدك من نعيم الله نجاحك نجاحى، واللى بينى وبينك دم لازم تفهم كدة، ده لو مش فاهم الدنيا متسابة ومش هناخد معانا غير عملنا فى دنيتنا وكل المطبلاتية اللى بيطبلولك مش عايزين الخير ليك صدقنى اللى منك منك، ربنا يوسع رزقك ويفرح قلبك بأولادك ماتفرحش حد فينا لأنك بعيد عن الفن أنت غالى عندى ومش بقول كدة علشان أى غرض أو هدف غير محبة والله، وده للتوضيح مش أكتر علشان بس الناس تعرف وتفهم الصح مين خدم مين، ومين ساعد مين، ومين قدم مين، ومين قبل مين ده طبعا للتفكير والتذكير بس".

وأضاف أبو الليف: "أنا ماكنتش حابب أفتح بقى قسما بالله وحياة أولادى بس بجد أشكرك على وقوفك جمبى، ومساعدتك ليا بقولها قصاد كل الدنيا شكرا أنا ما اتكلمتش عن سبب الخلاف أو أى خلاف، ولكن بتكلم علشان أنا خالك، وأنت ابن أختى فقط لا غير، واللى بينا دم مش فن ونجاح وفشل لا قدر الله".