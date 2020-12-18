"الممثلين" تحذر شركات الإنتاج من التعامل مع أسما سليمان وممثلين بدون تصاريح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت نقابة المهن التمثيلية جميع شركات الإنتاج من التعامل مع فتاة تسمى أسما سليمان، نظرا لعملها في العديد من الأعمال الفنية بدون تصاريح من النقابة، خاصة أنها غير منتمية لـ"الممثلين".
ووجه الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية من خلال ”الخليج 365”، تحذيرا شديدا اللهجة من التعامل مع الفتاة المذكورة، موضحا أن شركة الإنتاج التى ستتعامل معها ستتوقف نقابة الممثلين عن التعامل مع هذه الشركة.
وأضاف الدكتور أشرف زكى في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هذا التحذير يشمل جميع الممثلين غير النقابيين الذين يعملون بدون تصريح من نقابة الممثلين، موضحا أن هذه الإجراءات لتنظيم العمل النقابى حتى لا نفاجئ بوجود دخلاء في المهنة.
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