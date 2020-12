شكرا لقرائتكم خبر عن Eminem يفاجئ جمهوره ويطرح ألبوما جديدا للمرة الثانية فى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ المطرب العالمي Eminem جمهوره اليوم، بطرح ألبوم جديد بدون أى مقدمات بعنوانMusic to Be Murdered By: Side B، وهو الألبوم الثانى الذى يطرحه أسطورة الراب في العام الجاري بعد ألبومه الذي طرحه في يناير الماضي.

ووصل الألبوم الجديد لأسطورة الراب، الذى طرحه فى منتصف الليل، لـ 36 أغنية وما يقرب من ساعتين في وقت التشغيل، وهو ما لقى إعجاب الكثير من متابعيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم.

Uncle Alfred heard you screaming for more... enjoy Side B. https://t.co/Ebt0AqnCk2 pic.twitter.com/xCu4nueIvP

— Marshall Mathers (@Eminem)

Uncle Alfred heard you screaming for more... enjoy Side B. https://t.co/Ebt0AqnCk2 pic.twitter.com/xCu4nueIvP — Marshall Mathers (@Eminem) December 18, 2020

وكان مطرب الراب الأمريكي الشهير Eminem، نشر في مارس الماضي، اللقطات الأولى للفيديو كليب لأغنية Godzilla التى طرحها ضمن ألبومه الأخير، عبر حساباته المختلفة بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، والتى ضمت ظهور ديناصورات فى الكليب وعدد من الأسلحة النارية.

وجاء الألبوم الحادي عشر لأسطورة الراب بعنوان Music to be Murdered by، ليضم 20 أغنية جديدة، بفيديو كليب واحد فقط بعنوان Darkness، الذى يدعو فيه إلى تشديد القوانين على الأسلحة فى أمريكا.

وسرد M البالغ من العمر 47 عاماً، فى كليبه الأخير Darkness، الحادث الشهير لمطلق النار فى لاس فيجاس، الذى أطلق النيران على الجمهور في مهرجان the Route 91 Music، في شهر أكتوبر 2017، وأسفر عن مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 413 شخصا فى أعنف إطلاق نار جماعى فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر أسطورة الراب الشهير إمينيم - Eminem ضمن استعراضات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92 التى أقيمت على مسرح دولى بهوليوود، ليكون المفاجئة الأكبر من القائمين على الحفل للحاضرين، ليشعل الحفل بأدائه لأغنيته الشهيرة Lose Yourself التى توج بجائزة أفضل أغنية عام 2002 وتخلف إمينيم عن الحضور آنذاك.