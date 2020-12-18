شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتحدث لـ"الخليج 365" عن أم أبنائه قبل زفافه قريباً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم أحمد سعد عن أم أبنائه خلال ندوة ”الخليج 365”، وذلك قبل زفافه من عارضة الأزياء علياء بسيونى خلال الشهرين المقبلين، مؤكداً أنها سيدة غالية جداً عنده، ووصفها بالمهذبة والمحترمة ولها أفضال كثيرة عليه وأن علاقتهما متحضرة جداً وبها كل الاحترام رغم انفصالهما منذ سنوات.

وأشار سعد إلى أنه عندما ترى أبناءه ذوى تربية جيدة تعرف أن الأم جيدة، مضيفاً أنها تتحدث معه دائماً بشأن الأولاد وتطلب منه أن يُخرجهم للفسحة، مشدداً على أن فكرة لانفصال تكون واردة دائماً عندما تحدث مشاكل تجعل الحياة تأخذ شكل ثانى، وأن المطلوب في أي علاقة زوجية أن يكون المناخ أفضل بالنسبة للأطفال.

وتابع سعد أن المناخ الجيد إذا حدث في الزواج فأهلا بذلك وإذا حدث فى الانفصال سيكون ذلك جيداً أيضاً، والأهم ألا يكبر الأولاد مشوهين أو يشاهدون مشاكل في البيت بين الوالدين، ولذلك في هذا التوقيت يكون الانفصال هو الأفضل بالنسبة للزوجين والأطفال.

وكان سعد قد كشف خلال الندوة أيضاً عن سبب اتجاهه لغناء المهرجانات فى أغنية "100 حساب" مع حسن شاكوش بأنه وجد ظاهرة منتشرة على الساحة الغنائية وهى أغانى المهرجانات، وهذه الظاهرة ناجحة نجاح غير عادى لافتاً: "لقيت ابنى يقول كلام لا يصح أحد فى عمره يقوله، كلام وحش جدا، فسألته أنت بتقول الكلام دا ليه وهل انت عارف معناه، قالى مش عارف، انا بسمعه في المهرجانات، وأنا في الوقت دا كنت مع قرار أستاذ هانى شاكر ضد أغانى المهرجانات، بس حاسس ان المزيكا حلوة ممكن نظبط فيها الكلام ونحط كلمات حلوة عليها".

وأشار أحمد سعد إلى: "المهرجانات ممكن تبقى حلوة، ومثلا عبد السلام كان منزل أغانى مزيكا بس بدون كلام وكانت مكسرة الدنيا وبترقص الناس، لذلك قلت انى اخد المزيكا الحلوة بتاعة المهرجانات وأحط عليها كلمات حلوة، وانا كنت عامل أغنية 100 حساب بشكل مهرجانات كامل وأخدتها ظبطت فيها شوية حاجات وكلمت حسن يغنى معايا وهو انبسط أوى، وأنا أرى حسن فنان حلو جداً".