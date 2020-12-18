كيف تغيرت ملامح "جهاد ابنة ونيس" بعدما تخطت الأربعين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ظهرت الفنانة هدى هاني، في احتفالية الفنان محمد صبحي"50 سنة فن" بمدينة سنبل.

وظهرت هدى هاني في احتفالية مكتشفها محمد صبحي، ليرى الجمهور "ابنة ونيس" بعد غياب وبعدما تخطت الأربعين من عمرها.

هدى هاني من مواليد 18 سبتمبر 1978، اكتشفها الفنان محمد صبحي وهي طفلة وقدّمها في دور ابنته في مسرحية "الهمجي" عام 1985.

انطلاقة هدى هاني الحقيقية كانت مع دور "جهاد" في مسلسل "يوميات ونيس" مع محمد صبحي والذي قدّمته في سبعة أجزاء بدأتها عام 1994.

كما شاركت "هدى" مكتشفها محمد صبحي في مسرحيتي "عائلة ونيس" و"ماما أمريكا".

عادت هدى هاني وهي أكبر سنا للعمل في الفن في عدة مسلسلات تليفزيونية منها: "الحب بعد المداولة، أحلامك أوامر، العطار والسبع بنات، العار" وغيرها.

آخر أعمال هدى هاني مسلسل "الخواجة عبدالقادر" مع النجم يحيى الفخراني عام 2012.

