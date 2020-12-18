كيف تغيرت ملامح "عز الدين ابن ونيس" بعدما تخطى الأربعين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
ظهر سامح صفوت المعروف باسم "سامح الشجيع"، في احتفالية الفنان محمد صبحي"50 سنة فن" بمدينة سنبل.
وظهر "سامح الشجيع" في احتفالية مكتشفه محمد صبحي، ليرى الجمهور "ابن ونيس" بعدما تخطى الأربعين من عمره.
سامح الشجيع من مواليد القاهرة في 1 أغسطس 1977، بدأ علاقته بالفن عندما اختاره المخرج والفنان محمد صبحي ليشارك بمسرحيته "ماما أمريكا" عام 1994.
شهرة سامح الشجيع الحقيقية حققها من خلال دوره في مسلسل "يوميات ونيس" على مدار 8 أجزاء، حيث لعب بالمسلسل دور "عز الدين" ابن "ونيس" الأكبر.
قدّم "الشجيع" أول تجربة سينمائية له عام 2001 من خلال فيلم "خلي الدماغ صاحي"، وآخر أعماله "ونيس والعباد وأحوال البلاد الجزء 8" عام 2013.
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