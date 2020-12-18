"الحقوها في آخر أنفاسها".. فيفي عبده توجه رسالة للجمهور بعد شائعة وفاتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة فيفي عبده، رسالة جمهورها بعد انتشار شائعة وفاتها خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وتحدثت "فيفي" مع جمهورها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، طبعا أنا بعملكم الرسالة دي لأن ناس كتير مخضوضة عليّا، وإن أنا موجودة في الرعاية، والحقوها في آخر أنفاسها، اللي يعلم بده ربنا سبحانه وتعالى، أنا في البيت والحمد لله بصحة كويسة وبحمد ربنا، كانت رجلي وجعاني وبتحسن بفضل دعاكم ليّا".

أضافت: "بشكر كل اللي بيحبوني، أما الناس اللي بتطلع عليّا إشاعة جامدة جدا إني مُت، ده بتاع ربنا وكويس إن الواحد بيسمع الكلام ده وهو عايش في الدينا، واللي يقول الحقوها في الرعاية وآخر نفس فيها وبتاع.. حرام عليكم، حرام عليكم تخضوا الناس عليّا، منك لله وحسبي ونعم الوكيل في أي حد يقول عليّا كده، ويا سلام لما الواحد يسمع الناس بتقول عليه كده وهو عايش في الدنيا، ربنا يديكم الصحة ويديني الصحة، واكتفي بهذا القدر".

وكانت كشفت الفنانة فيفي عبده تفاصيل حالتها الصحية بعد تداول أخبار عن تدهور حالتها، مؤكدة إنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر، ولكنها كانت تخفي حقيقة مرضها على الجمهور حتى لا تثير القلق.

وظهرت فيفي عبده، في فيديو آخر قبل أيام، أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعي في المنزل، وقالت: "عايزة أقولكم إنكم وحشني جدا، أنا حبيت أوريكم إني كويسة وفي البيت وبعمل علاج طبيعي أهو، وعايزة أرقص لإني بحب الرقص أوي، عايزين نولعها بقى بصراحة لأن كده حرام.. أنا بحب الرقص جدا يا جماعة، والله العظيم أنا قاعدة كده في البيت غصب عن عيني، أنا من ساعة الشمالي وأنا مش عارفة إيه اللي جرالي، أنا بحبكم جدا وقريب جدا هكون معاكم، كل سنة وأنتوا طيبين وميري كريسماس وهابي ‏نيو يير واسكيوزمي".