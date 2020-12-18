أول تعليق من محمد منير بعد أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أكد بيان صادر عن الكينج محمد منير، أنه استعاد نشاطه بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله لسرعة إنجاز ألبومه الجديد "باب الجمال".

وقال الكينج، حسب البيان، اليوم الجمعة: "تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وأدرك وأعلم أنها من باب محبتكم، ولهذا أردت طمأنة الجميع أني بخير".

أضاف منير: "سأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد (باب الجمال) الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال".

وانتهى الفنان محمد منير، من إجراء الفحوصات الطبية، التي خضع لها خلال تواجده في أحد المستشفيات في 6 أكتوبر.

وكشفت مصادر مقربة من منير لـ"الخليج 365"، تفاصيل حالته الصحية، وقالت: "الفنان محمد منير ذهب بنفسه الأسبوع الماضي إلى المستشفى، ولم يتم نقله لها كما تردد، وكان السبب في ذهابه شعوره ببعض الهبوط، وألم في المعدة".

وأضاف المصدر: "تم إجراء التحاليل والأشعة المطلوبة، وأكد الأطباء أن حالته الصحية جيدة للغاية، ويستعد للخروج إلى منزله قريبا".

منير انتهى مؤخرا من تصوير كليب أحدث أغانيه "باب الجمال"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن سامر أبو طالب.