نيللي كريم تتعرض لانتقادات الجمهور مابين مؤيد ومعارض .. (تفاصيل)

نيللي كريم تتعرض للعديد من الإنتقادات من قبل جمهور السوشيال ميديا، وذلك بعد صورة نشرها الفنان حسن أبو الروس برفقة آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

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وأظهرت الصورة آسر ياسين و حسن أبو الروس يحملان نيللي كريم في حفل عيد ميلادها، مما أثار غضب البعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فإنهالت التعليقات على الصورة مابين مؤيد

ومعارض.

وجاءت من بين هذه التعليقات: "وانتوا شايلينها كدة ماحدش جه في باله إن (أن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس إمرأة لا تحل له ) "، " هو فين بابا وماما ي نيللي "، وآخرى "ممكن يعني كلكم تخليكم في حالكم انتم مالكم براحتهم يعني هي استاذة نيلي اذيكم في

حاجة بتتدخلو في حياتها ليه و بعدين مش انتم اللي هتحسبوها انتم مش نبي عشان تتكلمو و الاحسن كل واحد يخاليه في حاله متحسيسوش الواحد انكم ماشاء الله عاملين كل حاجة صح و تمام في حياتكم و مالكوش داعوة بغيركم روحوا شوفوا حياتكم الاول و صلحوها و بعدين تعالو اتكلمو علي غيركم ".

وإحتفلت النجمة نيللي كريم بعيد ميلادها وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وأبرزهم:" النجمة يسرا، والنجمة الهام شاهين، بالإضافة إلى المخرجة ايناس الدغيدى والمنتج جمال العدل، وآسر ياسين، مصطفى درويش، حسن أبو الروس، وآخروون ".