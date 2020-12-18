تعرض الكينج محمد منير، لوعكة صحية كبيرة فجر اليوم الجمعة، أدت إلى نقله لإحدى مستشفيات القاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم المخ والأعصاب.
وفي نفس السياق، دعى الدكتور مدحت العدل بالشفاء للكينج، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":" بتمنى الشفاء العاجل للصديق العزيز والأخ محمد منير، إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لجمهورك ومحبينك في أقرب وقت ".
وكان "الكينج"، قد أفصح تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه "أونلاين" في مايو
اقرأ .. الكينج محمد منير يستعد لطرح أحدث أغانيه "أنا رايق"
وأوضح: أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدًا في مفصل الحوض تحت إشراف فريق طبي داخل المركز الطبي العالمي في مصر، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر (تفاصيل) نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.