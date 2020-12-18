(تفاصيل) نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الكينج محمد منير، لوعكة صحية كبيرة فجر اليوم الجمعة، أدت إلى نقله لإحدى مستشفيات القاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم المخ والأعصاب.

وفي نفس السياق، دعى الدكتور مدحت العدل بالشفاء للكينج، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":

" بتمنى الشفاء العاجل للصديق العزيز والأخ محمد منير، إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لجمهورك ومحبينك في أقرب وقت ".

وكان "الكينج"، قد أفصح تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه "أونلاين" في مايو

الماضي حينما كان جالسا فيه على كرسي، موضحًا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على "عكاز".

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وأوضح: أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدًا في مفصل الحوض تحت إشراف فريق طبي داخل المركز الطبي العالمي في مصر، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".