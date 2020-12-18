غالية بن علي تستعد لطرح أحدث ألبوماتها باللهجة المصرية

أعلنت المطربة التونسية غالية بن علي، انتهائها من تسجيل أغاني ألبومها المصري الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "غالية": ما يدوم حال، اليوم تنتهي المرحلة الأولى من ولادة الألبوم المصري كمية بهجة وفرح مسحوا التعب والإرهاق وليالي الأرق".

وأضافت: عادة ما أكون في مصر في هذه الفترة من السنة، واليوم في عهد الوباء كانت هذه طريقتي في

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وإستكملت: أقول هذا وأنا أسمع (أنا حرة) بأوتار مفضل عظوم وانسان نواريه وتوزيعاتها الجديدة، وهي قصيدة (دي سحالي) لفؤاد حداد والذي ارتبط بصديقي زكريا وبالإسكندرية لسبب ما إلى اللقاء في المرحلة الثانية في مصر إن شاء الله مع الرفاق هناك.



يذكر أن، غالية بن علي هي مغنية تونسية لقبت بسفيرة الغناء العربي، تعيش في بلجيكا ولها العديد من الأغاني الخاصة بها وأغان أخرى من زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وآخرون والتي تغنيها بأسلوبها المميز وصوتها القوى والعذب. من أشهر ما قدمت من أغاني أغنية بنت الريح والتي وصفت بها نفسها في برنامج "عز الشباب" على قناة روتانا، (دام دائماً، لو كان لي قلبان، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا مني) والعديد من الأغاني الرائعة الأخرى، ولها العديد من الجولات الفنية العربية والاوروبيه.