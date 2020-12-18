شكرا لقرائتكم خبر عن ماشية ع الموضة.. جينيفر لوبيز فى 3 صورة جديدة بدون خطيبها اليكس رودريجيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة جينيفر لوبيز أن تكون واجهة للموضة بجانب كونها ممثلة ومغنية شهيرة، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وفقاً لما وصفه بها تقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخراً، وأضاف أن لوبيز اختارت أن تظهر بالتزامن مع نهاية عام 2020 بإطلالة كلاسيكية مميزة في بيفرلى هيلز.



جينيفر لوبيز فى آخر صورة

وكشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن صور جديدة من عيد ميلاد والدتها، الـ75، حيث نشرت جى لو قبل ساعات فيديو كيف قامت بمفاجأة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها.



لوبيز

الفيديو تضمن مفاجأة من قبلها تجاه والدتها أثناء دخولها المنزل، وعلقت عليه بكتابة كلمات تعبر عن مدى سعادتها بدور والدتها في حياتها حين قالت: "عيد ميلاد سعيد 75 لأمي الجميلة، أنا أحبك كثيرًا، أنت تعنى لنا وللجميع أن تكونى دائماً محافظة على شبابك، ومحتفظة بطاقتك طوال العمر، شكرًا لك على حبك اللامتناهى وطاقتك ودعمك وكونك كما أنت فقط، أحبك إلى الأبد".



جينيفر

ومن ناحية أخرى كشفت جينيفر لوبيز فى وقت سابق من الأسبوع الماضى عن خطتها التسويقية بالتزامن مع أعياد الكريسماس، للترويج لمنتجاتها من الملابس، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع انستجرام بإطلالة من خلال براند الأزياء الخاص بها.

وعلقت على الصورة بالتأكيد على وجود خصومات تصل إلى 30ٌ% حتى الـ12 من الشهر الجارى، كما سبق وظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز في وقت سابق عبر لقطة جديدة وهي تحتضن ابنيها التوأمين البالغين من العمر 12 عامًا ماكس وإيمي، وحرصت مغنية البوب ​​البالغة من العمر 51 عامًا على أن تظهر بدون مكياج، حيث كانت تقضى وقتا برفقة أبنائها في المنزل كما ارتدت ملابس مريحة تناسب اللقطة، وعلقت لوبيز علي الصورة التي نشرتها علي الانستجرام بـ "أحب أنهما مازالا يرغبان في الجلوس في حضن ماما".