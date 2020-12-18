ليلى علوي توجه رسالة لنيللي كريم في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة ليلى علوي، على توجيه رسالة للفنانة نيللي كريم، في عيد ميلادها .
ونشرت ليلى، صورة "نيللي"، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا جميلة، وتفضلي دايماً الفراشة خفيفة الروح والدم، وتحققي كل اللي بتحلمي بيه".
وكانت الفنانة نيللي كريم، قد احتفلت بعيد ميلادها، في أحد الأماكن العامة بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وكان من بينهم: يسرا، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل، درة وزوجها، آسر ياسين، ريهام حجاج، مصطفى درويش، وغيرهم.
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