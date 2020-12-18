محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: كشفت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن موعد عرض فيلم "صابر وراضي" للفنان أحمد آدم، بدور العرض السينمائي.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت "رزان"، صورة البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت: "نراكم في 31 ديسمبر المقبل". وظهر في البوستر الذي نشرته زران: أحمد آدم ومحسن محيي الدين، والفيلم من تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح فيلم "صابر وراضي" في السينمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.