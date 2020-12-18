فيديو| كيف علقت لوسي على وصفها بالفنانة الكبيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة لوسي عن عمرها مؤكدة أنها لا ترى عيبًا في أن يراها البعض "كبرت في السن"، مشيرة إلى أنها مقتنعة تمامًا أن ليس لأحد الحق في معرفة عمرها الحقيقي.

وخلال لقاءها ببرنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجي علي عبر إذاعة نجوم FM، قالت "لوسي"، ردًا على إنجي علي التي قالت لها "إنتي فنانة كبيرة": "كبيرة في السن؟ هو مش عيب كلنا هنكبر بس إيه عمالة تقولي كبيرة كبيرة حسيت إن أنا قرشانة".

وأضافت موجهة حديثها لبعض الأشخاص الذين يتركون تعليقات مسيئة للفنانات اللواتي كبرن في العمر: "قلة الذوق إنك تجرحي حد، أصل واحدة كبرت هو عيب إن الواحدة كبرت؟ مش عيب، أنا مرة نزلت صورة مع الدكتور اللي ولدني في إبني وقولت ده من أجدع الدكاترة والرجالة اللي ممكن تقابلهم في غربة، فكنت عاملة شعري ضفيرتين لاقيت واحدة كتبالي كومنت بتقولي انتي مش مكسوفة عندك 50 سنة وعاملة ضفيرتين؟ طيب هي الضفاير بتقتصر على الستات الصغيرة؟".

وتابعت: "جوجل منزلة مرة يقولوا إنه إني مواليد 64 ومرة 52، ومش من حق حد يعرف سني إيه

وكل سن له جمال الطفولة والشباب والشيخوخة ليها جمال لحد ما ربنا يفتكرنا بقى".

واختتمت لوسي حديثها قائلة: "أنا بحب شكلي دلوقتي أكتر من الأول، أنا عارفة عيوبي إيه، سواء في وشي ولا شعري ولا جسمي وابتديت أخد بالي من الحاجات دي، وأنا بقول إن عندي 28 سنة، ليه بقول كدا لاني من جوايا بتعامل مع كل الدنيا ببراءة وإني عندي 7 سنين، في ناس حساسين في حتة السن أوي فبلاش نجرحهم".

من ناحية أخرى، كان أخر أعمال لوسي مسلسل "البيت الكبير"، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأحمد بدير، ولقاء سويدان، وشريف باهر، وداليا مصطفى وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.