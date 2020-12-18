هذا القرار النهائي بشأن حضور الجماهير في نهائي دوري أبطال آسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 23 دقيقة

سمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة بحضور الجماهير في المباراة النهائية التي ستجمع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع برسيبوليس الإيراني، غدا السبت، ضمن دوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”اتفق الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري على السماح بحضور عدد محدود من الجماهير في نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بين برسيبوليس وأولسان هيونداي“.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه ضمن جهود ضمان سلامة وصحة كل الجماهير، اتفق مع اللجنة المحلية المنظمة على تطبيق معايير صارمة، مع الالتزام بالإجراءات المتبعة في جميع فعاليات كرة القدم بدولة قطر، والتي تسمح بحضور 30% من سعة الملعب.

وسيتم توفير تذاكر حضور المباراة للبيع المباشر، مع اشتراط خضوع جميع الجماهير الراغبة بحضور المباراة لفحص فايروس كورونا، حيث يتوجب عليهم عرض نتيجة الفحص السلبية من أجل دخول الملعب.

ومن ضمن المعايير الأخرى، توزيع مواعيد وصول ومغادرة الجماهير من أجل تفادي تجمع أعداد كبيرة في ذات الوقت، وكذلك عمل إعلانات عامة مستمرة عبر الإذاعة الداخلية، من أجل التشديد على التباعد الجسدي والمحافظة على النظافة الشخصية.

وسبق لأولسان الفوز بلقب دوري الأبطال مرة وحيدة في 2012 في حين لم يسبق لبرسيبوليس أن حقق اللقب من قبل.

ومواجهة السبت هي أول مواجهة بين أولسان وبرسيبوليس.

يشار إلى أن الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز أكثر الأندية تتويجا باللقب ولكل منهما 3 ألقاب.