تراند اليوم : الجمهور في دبي بيقول لحسين الجسمي : يلا ورينا الطبطبة – صور

أحيا الفنان حسين الجسمي حفلا غنائيا ناجحا في إمارة دبي، مساء أمس الخميس، 17 ديسمبر.

وأمتع الجسمي جمهوره وقدم العديد من المفاجآت والأغنيات ما بين الخليجية والمصرية، برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

وأعرب الجسمي عن سعادته في المشاركة بحفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة، والذي شاركه به الفنان تامر حسني، شاكرا جميع الحضور والمشاهدين عبر القنوات الفضائية الناقلة للحفل، وقال: “أشكر تواجدكم وحرصكم على تطبيق كل الإجراءات الإحترازية والتباعد من أجلنا جميعاً ومن أجل وطننا الغالي”، مضيفاً: “وجودكم مهم جداً، وزين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا”، ليختتم حديثه قائلاً: “كنتم الأجمل بلا منازع رغم التباعد.. طرب وسلطنة وكل المشاعر توحدت وتواجدت”.

وقدم الجسمي أغنية “أول عشق” من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي “فزاع” على آلة البيانو بإحساس كبير ثم أغنية “الغرقان” ليختتم عزفه وغنائه على البيانو بمقطع من أغنية “أنت عمري” للسيدة أم كلثوم التي يقدمها لأول مرة على المسرح مشكلاً إحدى مفاجآت الحفل الذي لم يتوقف فيه الجمهور صغاراً وكباراً من المطالبة بأغنية “بالبنط العريض”، والذي قام من خلالها باختتام أغنياته وسط تفاعل كبير.



