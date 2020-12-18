تراند اليوم : في حب نيللي كريم .. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلادها – إتفرج

احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها مساء أمس برفقة مجموعة من النجوم.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها بصور وفيديوهات من الاحتفال، وظهرت نيللي وهي تحاول إطفاء الشمع.

حضر الحفل عدد من النجوم منهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي ودرة وزوجها وريهام حجاج وآسر ياسين وزوجته والمنتج جمال العدل والمخرجة إيناس الدغيدي وحسن أبو الروس ومصطفى درويش، وغيرهم.

على جانب آخر، تنشغل نيللي كريم هذه الأيام في تصوير فيلمها الجديد “العميل صفر” فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة أكرم حسني، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كانت مسلسل “بـ100 وش” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.