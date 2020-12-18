تراند اليوم : علا رشدي نزلت توصل بنتها ببجامة البيت – إتفرج

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر علا رشدي بالصورة وهى تقود سيارتها الخاصة وعلقت قائلة “شوفتوني الصبح بدري يوم جمعة و انا بوصل بنتي التمرين و لابسة زي بابا نويل… ياريت تعملوا كإنكم مشوفتونيش…جمعة لذيذة عليكم”.

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

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وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.



