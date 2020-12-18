شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يعيش قصة حب بكواليس Mission Impossible مع بطلة العمل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأزمات الذى يعيشها النجم توم كروز خلال أحداث فيلم Mission Impossible لا تعكس الواقع الذى يعيشه حالياً، حيث أكد تقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخراً أن الممثل الشهير لا يعيش بمزاج سيئ مثلما يعتقد البعض بعد التسريب الصوتى الذى انتشر له وتضمن صراخه في وجه العاملين بالفيلم وتهديدهم بالطرد.



توم وهايلى اتويل

حيث أكد التقرير أن الممثل الشهير يعيش حالياً قصة حب مع الممثلة هايلى اتويل بطلة فيلمه الجديد، بعدما لم ينفصلا مطلقاً منذ اليوم الأول للتصوير، مما يعكس علاقتهما الحالية، وارتباطهما بصورة كبيرة بقصة حب يعكسها حرصهما على الظهور المتكرر سوياً بعيداً حتى عن مشاهد التصوير، وهو الأمر الذى يعد بمثابة المرة الأولى الذى يفتح فيها قلبه توم كروز لقصة حب جديدة بعد 8 أعوام من الانفصال عن زوجته كاتى هولمز.



توم وهايلى

وتم تسريب مقطع صوتي للنجم العالمي توم كروز هذا الأسبوع، وهو يصرخ في بعض أفراد طاقم الفيلم Mission: Impossible ، بعد أن رآهم ينتهكون قواعد COVID-19 الصارمة عند التصوير.

في التسريب المليء بالكلمات البذيئة الذى حصلت عليها The Sun ، ظهر الممثل الذي يلعب دور إيثان هانت في سلسلة أفلام الحركة وهو يهدد بطرد أي أفراد استمروا في تجاهل البروتوكول وذكر أنه لن يقبل اي اعتذار من الآن فصاعدًا، قائلا "إذا رأيتك تفعل ذلك مرة أخرى ، فأنت هالك"، وخلال المقطع الصوتي يمكن سماع صراخ كروز أمام العديد من الموظفين. "وإذا قام أي شخص في هذا الطاقم بفعل ذلك ، فهذا كل شيء لدي - وأنت أيضًا وأنت أيضًا. وأنت، لا تفعل ذلك مرة أخرى."

وأضاف توم خلال التسريب " "لقد عادوا إلى هناك في هوليوود يصنعون أفلامًا الآن بسببنا، نحن نخلق آلاف الوظائف ، انا لن اعتذر..هناك أشخاص فقدوا حياتهم.. لأن صناعتنا مغلقة..ونحن لن نتسبب فى توقف هذا الفيلم... هل هو مفهوم؟ إذا رأيته أحد يفعل ذلك مرة أخرى ، فهو هالك".